Священнику УПЦ потрібна допомога на лікування та реабілітацію

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Красносілка, Олександрійської єпархії, ієрей Михайло Чабан, котрий уже переніс 4 операції та ампутацію ноги, потребує молитов і матеріальної допомоги, оскільки стан його здоров’я значно погіршився.

Під негативним впливом цукрового діабету другого типу (важка форма), священник почав стрімко втрачати зір, під загрозою опинилася і друга нога, яку доведеться ампутувати, якщо не вжити значних медичних заходів, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Останні кілька років священник страждав від болю в ногах. Ситуація ускладнилась у 2019 році. Отець Михайло переніс 4 операції, 5 місяців стаціонарного лікування та ампутацію однієї ноги. На лікування він уже витратив велику суму, але попереду ще тривала реабілітація, не на один рік, сплатити яку сільський священник не може.

Сім’я священника просить усіх небайдужих надати посильну фінансову допомогу та дарувати можливість продовжувати служити Богу та підносити молитви за своїх благодійників.

ЯК ДОПОМОГТИ:

- Приватбанк

4149 4991 1614 4997

отримувач: Чабан Михайло Степанович.

- «Аваль» 4149 5001 1000 5744.

- поштовим переказом через Укрпошту за адресою: 27330, Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Красносілка, вул. Дейнеки, 14 (Чабан Михайло Степанович). Тел.: 096-669-33-35 (ієрей Михайло).