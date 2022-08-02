На Рівненщині віруючі УПЦ вшанували чудотворний образ Богородиці «Андрусіївська Хлібна»

На Рівненщині у Благовіщенському жіночому монастирі села Андрусіїв віруючі Української Православної Церкви вшанували чудотворний образ Божої Матері «Андрусіївська Хлібна».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на rivne.church.ua, святкове богослужіння в обителі очолив єпископ Рівненський та Острозький Пимен.

За богослужінням духовенство та віруючі молилися за мир в Україні, за хворих та про тих, хто перебуває у важких обставинах.

У своїй проповіді владика розповів коротку історію знайдення ікони «Хлібної». Він зазначив, що ця чудотворна ікона має три списки і з'являлася в найнесподіваніших місцях людям, які потребували порятунку.

«Цей образ був явленим у тяжкі часи ігумену Соловецького монастиря Филипу, коли він ще був послушником. Відтоді братія обителі ніколи не залишалася без хліба . Богородиця завжди посилає свої ікони для укріплення, втіхи свого народу. Все можливе для Пресвятої Діви, бо вона Матір Творця світу», – розповів архієрей.

Єпископ Пимен додав, що в цій обителі чудотворну ікону «Андрусіївську Хлібну» написали рік тому і з того часу Пресвята Богородиця являє свої чудеса, щоб утвердити нашу віру.

На завершення перед іконою «Андрусіївська Хлібна» було відслужено молебень і відбулася хресна хода до місця, де насельниці обителі планують збудувати собор.

*** Андрусіївський Благовіщенський жіночий монастир – найновіший монастир Рівненської єпархії, заснований лише кілька років тому. Тут проживає і трудиться 10 насельниць. Примітно, що поки тут знаходиться єдина церква монастиря, яка побудована на джерелі, а місце для неї вибрала Пресвята Богородиця, яка явилась монахині Павлі, а тепер ігумені новозбудованого монастиря.