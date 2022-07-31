Рівненський єпископ УПЦ закликав молитися про напоумлення чиновника, який образив чернецтво

Голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук журналістам розповів про боротьбу з Українською Православною Церквою та дозволив собі неприпустимі висловлювання щодо чернецтва Церкви Христової.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на rivne.church.ua, єпископ Рівненський та Острозький Пимен у своєму зверненні до борця з Церквою зазначив, що чиновник переступив межу, образивши чернецтво – молитвеників та опору Церкви та закликав помолитися, щоб Господь його врозумив.

«Є такі слова у Святому Писанні: «Рече безумний у своєму серці, немає Бога», але далі піснеспівець Давид пояснює, що всі шляхи безумця стануть нікчемними, оскільки він нехтує святим, не маючи страху Божого, любові», — зазначив владика.

Він сказав, що Голова обласної ради, як людина високо рангу, «дозволяє собі у публічній площині називати монашество Української Православної Церкви смердючим і патлатим, феесбешними попами».

«Монашество, на якому з древніх віків трималась Церква Божа, монашество, яке завжди було джерелом невпинної молитви, монашество – камертон духовності, ознака жертовності та служіння Господу, монашество – індикатор віри, дієвості та дійсності Церкви, монашество – є образом Христа, зректися усього заради Господа», — йдеться у зверненні єпархії.

Єпископ Пимен підкреслив, що в Українській Православній Церкві у великій кількості сьогодні присутнє чернецтво, яке виконало один із заповітів Іісуса Христа: «Візьми хрест свій і ходи за Мною!».

«Коли монах приймає постриг, то відрікається від усього мирського, а прирікає себе на невпинну молитву Богу, служіння Йому та Святій Єдиносущній Трійці. У молитві на постризі є такі слова: «сладчайше прииму» знущання, брехню, обзивання, бо далі йтиму за Христом смиренно і з покорою Його святій волі. І монашество готове прийняти слова, які чиновник, знову ж таки, через своє безумство, дозволяє говорити», - нагадав ієрарх УПЦ

Архієрей вважає, що всі ті, хто у суспільстві підіймає руку на Церкву та на його служителів, мають пам’ятати, що Господь Вічносущий і один із Законів Божественної Волі, Закон Взаємодії, каже: «Що людина посіє, те вона й пожне!».

«Це означає дії, слова, скоєні, сказані людиною, неодмінно повертаються до неї назад», - зазначив керівник Рівненської єпархії.

Єпископ констатував, що чиновник переступив грань – образив монашество, молитвеників і опору Церкви. «Потрібно простити безумця і помолитись, щоб Господь його врозумив, послав зцілення і простив йому, бо, певно, не відає, що творить», - підсумував владика Пимен.