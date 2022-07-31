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На Закарпатті освятили новий престол в храмі УПЦ

31.07.2022 / 20:15
На Закарпатті освятили новий престол в храмі УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
За богослужінням духовенство та віруючі молилися за мир в Україні та припинення війни

На Закарпатті у селі Довге Поле Ужгородського району освятили новий престол та оновлений храм Української Православної Церкви на честь святого пророка Божого Іллі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на m-church.org.ua, чин освячення звершив митрополит Мукачевський та Ужгородський Феодор.

Після освячення у храмі було відслужено Божественну літургію.

За богослужінням духовенство та віруючі молилися за мир в Україні та припинення війни.

Митрополит Феодор подякував настоятелю храму протоієрею Михаїлу Креміню та всім парафіянам і привітав з історичною подією освячення престолу і закликав на всіх, хто зібрався, Боже благословення.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, мукачівська єпархія
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