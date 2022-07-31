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У Київській обласній військовій адміністрації визнали, що в області немає Московського Патріархату

31.07.2022 / 17:30
У Київській обласній військовій адміністрації визнали, що в області немає Московського Патріархату
Источник: Центр інформації УПЦ
У Київській області відсутні релігійні організації – релігійні громади, які містять у своїх установчих документах інформацію про належність до суб'єктів «московський патріархат» та/або «УПЦ (МП)»

На Київщині немає організацій, що належать до Московського Патріархату.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це йдеться у листі Київської обласної військової адміністрації, який опублікувала правозахисниця Вікторія Кохановська на своїй сторінці у Фейсбуку.

«У Київській області відсутні релігійні організації – релігійні громади, які містять у своїх установчих документах інформацію про належність до суб'єктів «московський патріархат» та/або «УПЦ (МП)». Водночас до повноважень Київської обласної військової адміністрації не входить ведення переліку «релігійних організацій, які заборонені на рівні держави і можуть містити ознаки загрози національній безпеці України», – відповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

Правозахисниця Кохановська вважає, що кожен має відповідати за навмисний релігійний конфлікт під час війни в Україні.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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