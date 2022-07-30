Священники УПЦ у семи єпархіях відспівали українських воїнів

Священнослужителі семи єпархій Української Православної Церкви провели в останню путь дев'ятьох воїнів ЗСУ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

Настоятель Миколаївського храму села Риботин Ніжинської єпархії протоієрей Миколай Джуган відспівав воїна Петра Торшина, який загинув 25 липня на Сході України. У Петра залишилася дружина та 5-річний син. Поховали воїна у його рідному селі Риботин.

У Полтавській єпархії УПЦ відспівали двох загиблих українських воїнів.

У Драбинівці благочинний Новосанжарського округу протоієрей Ярослав Михайлик звершив чин відспівування Романа Губарика. В Опішні настоятель Преображенського храму села Челно-Федорівка протоієрей Михайло Строган відспівав Івана Шведуна.

У Покровському храмі села Підзамче Рівненської єпархії відбулося відспівування воїна Віталія Мацюка, яке очолив благочинний Радивилівського округу протоієрей В'ячеслав Демчук у співслужінні духовенства благочиння.

В Олександро-Невському храмі міста Костопіль Сарненської єпархії відбулося відспівування воїна Андрія Тишка, який загинув у Донецькій області. Заупокійне богослужіння очолив благочинний Костопільського округу архімандрит Іларіон (Клебан) у співслужінні духовенства єпархії.

У Білоцерківській єпархії настоятель Свято-Троїцького храму Ржищева протоієрей Василій Беца у селі Балико-Щученки очолив відспівування Андрія Хрупчика.

У Чернігівській єпархії УПЦ відспівали 18-річного захисника України Валентина Левченка.

Ще двох воїнів Олександра Короля та Петра Андрійченка в останню путь провели священники Кам'янської єпархії.