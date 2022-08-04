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Священники п'яти єпархій УПЦ провели в останню путь українських воїнів

03.08.2022 / 16:50
Священники п'яти єпархій УПЦ провели в останню путь українських воїнів
Источник: Центр інформації УПЦ
У єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ

Священнослужителі Полтавської, Харківської, Володимир-Волинської, Хмельницької та Сарненської єпархій Української Православної Церкви провели в останню путь загиблих Захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у єпархіях висловили співчуття рідним та близьким загиблих воїнів та закликали молитися за упокій їхніх душ.

На Полтавщині у місті Машівка священники на чолі з благочинним протоієреєм Анатолієм Чулеєм відспівали Захисника України Сергія Гончаренка.

Священики Володимир-Волинської єпархії у Нововолинську провели в останню путь Володимира Душука. Очолив чин відспівування настоятель Успенського Низкиницького монастиря архімандрит Вікентій.

У Хмельницькій єпархії священнослужителі звершили відспівування воїна ЗСУ Дмитра Міськова, який загинув на війні. Відспівували Героя у Михайлівському храмі села Завалійки Волочиського району.

У Сарненській єпархії попрощалися із загиблим воїном Романом Харчуком. Заупокійне богослужіння очолив благочинний Березнівського округу протоієрей Ігор Коспа. Поховали Захисника Батьківщини у селі Моквін.

Ще одного загиблого воїна ЗСУ відспівав настоятель Свято-Духівського храму міста Богодухів Харківської єпархії протоієрей Стефан Бугір.

Священнослужителі Кіровоградської єпархії звершили чин відспівування загиблих працівників МААК «УРГА», які трагічно загинули 28 липня внаслідок ракетного обстрілу російськими військами міста Кропивницький.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, відспівування, воїни
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