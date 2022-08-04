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В УПЦ пояснили, що треба робити перед тим, як увійти до храму

03.08.2022 / 15:30
В УПЦ пояснили, що треба робити перед тим, як увійти до храму
Источник: Центр інформації УПЦ
Головне при відвідуванні храму не те, скільки разів перехрестимося і скільки поклонів при цьому покладемо – а те, як це робимо

Перед входом у храм віруючі тричі звершують хресне знамення з поясним поклоном.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це розповів викладач Київської духовної академії Андрій Музольф у коментарі до порталу «Православная жизнь».

«Але це зовсім не є неухильним правилом. Головне при відвідуванні храму не те, скільки разів перехрестимося і скільки поклонів при цьому покладемо – адже в такому разі наше благочестя зрівняється з «праведністю» фарисеїв, які з точністю до міліметра виконували всі розпорядження старозавітного Закону – а те, як це робимо», - сказав Андрій Музольф.

Він зазначив, що якщо хрестимося і кланяємося машинально, не думаючи навіть при цьому про Бога, про пошану до Нього, про благоговіння перед Ним, у такому разі від дій не буде користі.

«І навіть більше – всі наші зовнішні прояви віри обернуться у провину. І в такому разі те, що, за словами святих отців, мало послужити для спасіння, стане причиною засудження», - підсумував викладач КДАіС.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ
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