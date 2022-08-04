На Хмельниччині прихильники ПЦУ намагалися захопити храм УПЦ: били лежачого священника

На Хмельниччині прихильники ПЦУ на чолі з головою Хмельницької райради Олександром Чорнієвичем прийшли до храму Параскеви П'ятниці у селі Пирогівці та під час богослужіння намагалися захопити храм.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це йдеться на відео Телеграм-каналу «Дозор на Першому Козацькому».

Група міцних молодиків під проводом голови Хмельницької райради Олександра Чернієвича прийшла до храму, коли там йшла недільна служба та стали ображати віруючих УПЦ.

За словами однієї з парафіянок, настоятель протоієрей Олександр Кравець попросив зачинити двері храму, щоб спокійно закінчити службу. Але голова райради Чорнієвич запропонував зламати їх та відірвав ручку. Після завершення молебню, коли віряни з'явилися на порозі, представники влади та активісти ПЦУ стали відтягувати їх від дверей.

«На мене напали мешканці нашого села Петро Матвеюк і Роздорожний. Він штовхає мене і кидає, і я ударяюся головою в цегляну стіну дзвіниці. При цьому я знепритомніла», – розповіла парафіянка храму Любов. Син-інвалід намагався захистити її, але прихильники ПЦУ накинулися на нього юрбою. За словами парафіянки, вони «скрутили його і потягли за територію храму».

«Але найстрашніша картина була, коли вони повалили нашого священика і били його лежачого. Били усі. Це був як фільм жахів, я такого навіть у кіно не бачила», – каже парафіянка. Від удару об стіну вона зазнала струсу мозку.

Інша парафіянка, Таїсія, також постраждала в масовій сутичці. «Петро Матвеюк ударив мене в груди кулаком. Лікарі кажуть – ваше щастя, що не зламалася кістка», – розповіла Таїсія. Також на неї напав підліток років 16, який розбив їй ніс.

«Ображали батюшку і матушку, 80-річних жінок, а Марії, якій 85 чи 86 років, не давали слова сказати. Люди без хрестиків, дуже злі. Ображали, били, штовхали. Батюшку скинули з сходів, порвали йому облачення, зламали хрест», – описує побачене Таїсія.

«Я бачила, як схопили жінку і кинули біля церкви на камені, якими викладено клумбу. Схопили, кинули з порога так, що вона покотились по землі», – додала ще одна парафіянка. Вона звернулася до священника ПЦУ, щоб він «зупинив бійню», але той не звернув на неї уваги, із захопленням спостерігаючи за тим, що відбувається.

«Товкав і кидав мене Чорнієвич Олександр, голова райради, після чого я впала на плитку і отримала тілесні ушкодження – забої обличчя, на переніссі, поріз на руці, забої на ногах», – поскаржилася ще одна парафіянка Іоанна, додавши, що багато жінок було побито.

Вірянка УПЦ зазначила, що кілька разів телефонувала в поліцію, але правоохоронці приїхали не відразу, а приїхавши, просто спостерігали, не роблячи жодних дій.