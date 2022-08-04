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У Черкасах УПЦ передали гуманітарну допомогу медикам та переселенцям

03.08.2022 / 13:20
У Черкасах УПЦ передали гуманітарну допомогу медикам та переселенцям
Источник: Центр інформації УПЦ
Медикам та нужденним передали продукти харчування, медикаменти, одяг та засоби гігієни для малюків

Черкаська єпархія Української Православної Церкви разом із благодійним фондом «Добриня» передала гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям, що проживають у Черкасах, малозабезпеченим, постраждалим внаслідок бойових дій, лікарням і монастирям, які потребують допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, медикам та нужденним передали продукти харчування, медикаменти, одяг та засоби гігієни для малюків.

«Черкаська єпархія робить все можливе, щоб полегшити перебування переселенців у нашому регіоні, людям, які опинилися у скрутному становищі, а також малозабезпеченим сім'ям, надаючи багатьом з них притулок та забезпечуючи десятками тонн гуманітарної допомоги, та дякує всім, хто долучається до добрих і вкрай потрібних справ милосердя», - зазначили у єпархії.

Як повідомлялося раніше, у Бердичеві духовенство та парафіяни Свято-Миколаївського храму доправили до Центрального гуманітарного штабу черговий вантаж допомоги для потреб військових ЗСУ, територіальної оборони, переселенців та тих, хто особливо потребує підтримки під час війни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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