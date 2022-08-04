У Черкасах УПЦ передали гуманітарну допомогу медикам та переселенцям

Черкаська єпархія Української Православної Церкви разом із благодійним фондом «Добриня» передала гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям, що проживають у Черкасах, малозабезпеченим, постраждалим внаслідок бойових дій, лікарням і монастирям, які потребують допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, медикам та нужденним передали продукти харчування, медикаменти, одяг та засоби гігієни для малюків.

«Черкаська єпархія робить все можливе, щоб полегшити перебування переселенців у нашому регіоні, людям, які опинилися у скрутному становищі, а також малозабезпеченим сім'ям, надаючи багатьом з них притулок та забезпечуючи десятками тонн гуманітарної допомоги, та дякує всім, хто долучається до добрих і вкрай потрібних справ милосердя», - зазначили у єпархії.

Як повідомлялося раніше, у Бердичеві духовенство та парафіяни Свято-Миколаївського храму доправили до Центрального гуманітарного штабу черговий вантаж допомоги для потреб військових ЗСУ, територіальної оборони, переселенців та тих, хто особливо потребує підтримки під час війни.