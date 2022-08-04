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Священник УПЦ розповів, що дійсно потрібно дітям у дитячих будинках

03.08.2022 / 13:10
Священник УПЦ розповів, що дійсно потрібно дітям у дитячих будинках
Источник: Центр інформації УПЦ
Перш ніж їхати до дитячого будинку, щоб допомогти дітям, треба розуміти, що не всі продукти можна привезти туди

Для дітей, які перебувають у дитячих будинках та школах-інтернатах, найголовніше це увага.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православна Церква» розповів глава Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

«Дуже хороша традиція - зараз у багатьох храмах утворюються благодійні групи, які відвідують дитячі будинки», - зазначив священик.

Отець Сергій пояснив, що перш ніж їхати до дитячого будинку, щоб допомогти дітям, треба розуміти, що не всі продукти можна привезти туди.

«Як правило, фрукти та соки - це те, що допустимо. Молочні продукти категорично заборонені. І звичайно ж діти люблять солодощі. Привезти щось смачне - це завжди добре», - сказав глава Синодального відділу.

Але насправді, для дітей, які перебувають у дитячих будинках і школах-інтернатах, головне - це увага, упевнений священник.

«Зараз є поняття «соціальна сирота», коли батьків позбавляють батьківських прав і дитина живе у спецустанові. Вони мають дефіцит у спілкуванні. І більшою допомогою, ніж передати пожертву, буде якщо до дітей приїдуть пограти, щось розповісти, чогось навчити, провести майстер-клас із дитячої творчості. Тому що особиста участь завжди більша ніж просто жертва», - розповів протоієрей Сергій Екшиян.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, дитячий будинок
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