На Житомирщині УПЦ передали гуманітарну допомогу захисникам України та переселенцям

У Бердичеві духовенство і парафіяни Свято-Миколаївського храму доставили до Центрального гуманітарного штабу черговий вантаж допомоги від для потреб військових ЗСУ, територіальної оборони, переселенців та тих, хто особливо потребує підтримки під час війни.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Житомирської єпархії, до гуманітарного штабу передали продукти харчування, одяг для військових та постраждалих.

Напередодні були перераховані кошти на суму 7 тис гривень для потреб Збройних Сил України.

«З перших днів війни священство та віруючі Свято-Миколаївського собору долучилися до благодійної справи, – зазначає координатор Центрального гуманітарного штабу Бердичева Анна Левандовська. – Доставляють вантажі з продуктами харчування, одягом та предметами першої необхідності. Отримуємо допомогу від храмів різних конфесій. Навіть від релігійних громад Вінниччини. Зараз наші захисники потребують необхідних речей: вологих серветок, футболок, чоловічих трусів, шкарпеток, засобів особистої гігієни, гумових тапочок, кави та засобів проти кліщів і комарів. Адреса Центрального штабу: вул. Короленка 41ф, р-н Інтендантський. Волонтери приймають допомогу з понеділка по п’ятницю, з 10. 00 до 17.00».

«Кожний із нас прагне наблизити Перемогу, гуртуючись, долучаючись до волонтерства і допомагаючи українським захисникам, допомагаючи нашій армії», - підкреслили у Житомирській єпархії.