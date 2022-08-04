На Закарпатті митрополит УПЦ освятив поклонний хрест

На Закарпатті освятили поклонний хрест.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії,

митрополит Феодор 2 серпня очолив Божественну літургію у Свято-Іллінському храмі села Горонда (Майорня).

Під час богослужіння традиційно лунала молитва до Всемилостивого Бога за мир в Україні, за припинення війни та за військовослужбовців ЗСУ.

Після завершення літургії було звершено хресний хід, після якого архіпастир звершив чин освячення поклонного хреста.

Митрополит Феодор звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді.

Владика щиро привітав всіх присутніх з престольним святом, висловив подяку настоятелю за труди, докладені для будівництва та оздоблення храму, привітав всіх іменинників з Днем ангела та призвав на всіх присутніх Боже благословіння.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті освятили новий храм Української Православної Церкви.