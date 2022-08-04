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У Харкові УПЦ організували обіди для пацієнтів лікарень та нужденних

03.08.2022 / 12:05
У Харкові УПЦ організували обіди для пацієнтів лікарень та нужденних
Источник: Центр інформації УПЦ
У храмі священномученика Олександра (Петровського) були приготовані комплексні обіди та роздані нужденним і людям з особливими потребами

У Харкові священники Української Православної Церкви та парафіяни храмів підтримують медиків, пацієнтів лікарень, переселенців та нужденних.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, 1 серпня священники храму ікони Божої Матері «Відрада та Утішання» протоієрей Ігор Кондратенко та ієрей Миколай Полянчиков освятили Харківський волонтерський центр видачі дитячого харчування.

У храмі священномученика Олександра (Петровського) були приготовані комплексні обіди та роздані нужденним і людям з особливими потребами.

Волонтерський відділ Харківської єпархії при Свято-Покровському чоловічому монастирі передав готові комплексні обіди до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3 для понад 300 пацієнтів.

Харківський митрополит Онуфрій передав ліки, медичне обладнання та дитячі засоби гігієни у відділення паліативної допомоги, пологове відділення міста Мерефи Харківського району. Гуманітарну допомогу доправили клірик Свято-Покровського чоловічого монастиря міста Харкова протодіакон Олександр Зорін.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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