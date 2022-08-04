Архієпископ УПЦ пояснив, чому Бог не відповідає на молитви

Просячи щось у Господа, завжди треба довіряти Богові.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на «ФОМА в Україні», про це сказав архієпископ Обухівський Іона.

Владика нагадав про євангельську історію про зцілення Спасителем двох сліпих (Мф. 9:27–35).

««По вірі вашій нехай буде вам» (Мф. 9:29), – ці слова Христос сказав тим двом сліпим людям, яких зцілив. Вони справді сповідали свою віру і отримали те, що просили. «За вашою вірою нехай буде вам», — ці слова відомі кожному християнину. Однак багато хто не завжди сприймає їх серцем», - сказав архієпископ Іона.

Ієрарх УПЦ пояснив, що ці слова Христа стосуються глобального життя людини як істоти, яка створена для вічного життя з Богом. «Не потрібно думати, що якщо ми матимемо найміцнішу віру і попросимо про щось важливе, то прохання обов'язково виповниться», - зазначив він.

«Це не означає, що нам не потрібно ні про що просити Бога. Ні. Обов'язково треба і просити, і благати Бога, і сподіватися. Але при цьому - розуміти, що все в руках Божих, що все, що посилається Господом після наших молитов, є проявом волі Божої про нас і про навколишній світ», - продовжив архієрей.

Архієпископ Іона зазначив, що, просячи щось у Господа, завжди потрібно довіряти Богові. «Адже знаємо, що Він краще знає, що нам потрібно». Тому і в молитві «Отче наш» є слова «нехай буде воля Твоя»», - додав він.

«Якщо ми не отримуємо миттєво те, про що просимо, не отримуємо одразу миру, спасіння тих людей, про яких молимося, то зараз, на даний момент Всеблагий Господь бажає, щоб було саме так, як є. І нам треба продовжувати молитися, щоб Він дав Свою милість нам і тим, за кого молимося. Але обов'язково додавати: «Господи, нехай буде воля Твоя», - пояснив владика.

Архієрей вважає, що важкий період, період скорботи та зневіри – це «час, коли особливо потрібно молитися Богу, коли серце особливо вимагає молитов до нашого творця». «Але, молячись, треба обов'язково давати місце Богові. Важливо пам'ятати, що Він значно краще за нас знає, що корисно і нам, і нашим ближнім, і нашій країні», - додав ієрарх УПЦ.

«Молимося не завжди особисто про себе, особливо зараз: молимося за багатьох людей, які страждають від війни, молимося за нашу країну, за наших військових, за всіх тих, хто сумує за тим, що відбувається в нашій Україні. Будемо мати тверду віру, молитися, просити Господа за всіх тих, хто потребує наших молитов. Віримо, що Господь по нашій вірі вправить все на благо. Справді, якщо шукатимемо Царства Божого і просимо Його про милість, то решта все додасться нам: Господь все додасть, і буде мир, любов і радість», - підсумував архієпископ Іона.