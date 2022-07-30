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У столиці УПЦ відкрила майстерню для підлітків із виготовлення картин

30.07.2022 / 15:40
У столиці УПЦ відкрила майстерню для підлітків із виготовлення картин
Источник: Центр інформації УПЦ
У «Маркетрі-студію» запрошуються підлітки від 14 років

У Києві при Центрі гуманітарної та соціальної допомоги Української Православної Церкви відкрили гурток для підлітків.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм-канал «Церква допомогає», у «Маркетрі-студії» виготовлятимуть унікальні картини зі шпону.

Організатори проекту - Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань та православний благодійний фонд «Сподіваюсь і вірю».

«Ідея створення майстерні виникла давно, ще коли я займався реалізацією продукції іконної майстерні у православному монастирі. Дерево - це живий матеріал, працювати з ним і цікаво, і приємно. Запах деревної стружки, масел і смол незвичайний! Приходить почуття гармонії. Ми працюємо тільки з натуральними матеріалами - дерев’яний шпон, лляна олія, натуральний лак із хітину індійських комах. Все це надає екологічності, атмосферності всьому процесу і його результату. Мистецтву маркетрі понад 600 років. Тут нема моди. Немає стилю чи трендовості. Є спроба створити своїми руками щось справді цінне, що має матеріальну художню сутність, здатне існувати сотні років і передаватися із покоління в покоління», - сказав засновник студії, керівник фонду «Сподіваюсь і вірю» Владислав Касаткін.

Термін «маркетрі» в перекладі з французької означає «розмічати», «інкрустувати». Це технологія виготовлення зображень з шматочків тонкого дерева (шпону). У якості кольорів тут використовують різну текстуру та відтінки матеріалу.

На перше заняття прийшло десять підлітків зі своїми родичами та знайомими. Проте керівник «маркетрі-студії» наголошує, що його гурток саме для дітей, які здатні відволіктися від гаджетів та годинами сидіти над збиранням мозаїчних зображень, повністю поринаючи у світ творчості.

«Технологія, що лежить в основі виготовлення картин маркетрі, є досить гнучкою. Перспективи її застосування значні та дуже цікаві. Це і декор для дому, і застосування маркетрі у виготовленні меблів, і неймовірно великий ринок туристичних сувенірів преміум сегменту. Розвивати цей рух не вистачить одного життя», - зазначив Владислав Касаткін.

Після досягнення певних навичок під час занять у студії, підлітки отримають обладнання та матеріали для роботи в домашніх умовах.

У «Маркетрі-студію» запрошуються підлітки від 14 років. Заняття безкоштовні. Вони проходитимуть раз на тиждень у приміщенні Центрі гуманітарної та соціальної допомоги УПЦ за адресою: Київ, Залізничне шосе, 3. Щоб записатися на гурток треба подати заявку на електронну пошту [email protected]

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Київ, творчість
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