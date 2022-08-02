Священник УПЦ розповів, як поминати померлих, прийшовши на кладовище

Православне вшанування померлих – це молитва і пам'ять про них, а не застілля на цвинтарі.
Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».
«Поминання померлих на кладовищі за радянських часів було заборонено. У пострадянські часи деякі згадали церковні традиції, а хтось примудрився відродити язичницькі традиції з тризнами», - сказав протоієрей Сергій Ющик.
Священник пояснив, що у православній традиції, поминання померлих на цвинтарі не означає застілля на могилі. Неприпустимо також розпивати спиртні напої на цвинтарі.
«Поминання померлих – це наша молитва», - наголосив він.
«Якщо є можливість попросити священника очолити заупокійну молитву – чудово. Якщо такої можливості немає, то біля могили померлого прийнято читати молитву «Упокій, Господи, душу спочилого раба Твого і прости йому всі гріхи його вільні і мимовільні, і даруй йому Царство Небесне». Можна прочитати вголос молитву «Отче наш», щоб кожен із присутніх брав участь у цій молитві», - дав пораду протоієрей Сергій.
Священник зазначив, що, коли приходимо на могилу до ближнього, прийнято осінити себе хресним знаменням, поцілувати надгробний хрест на згадку про померлого, у душі своїй сказати: «Господи, пробач і даруй йому Царство Небесне».
«Думаю, що буде не складно, якщо померлому біля могили скажемо «дякую» і попросимо Бога Царства Небесного для його душі», - підсумував отець Сергій Ющик.
Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.