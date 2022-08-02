Священник УПЦ розповів, як поминати померлих, прийшовши на кладовище

Православне вшанування померлих – це молитва і пам'ять про них, а не застілля на цвинтарі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

«Поминання померлих на кладовищі за радянських часів було заборонено. У пострадянські часи деякі згадали церковні традиції, а хтось примудрився відродити язичницькі традиції з тризнами», - сказав протоієрей Сергій Ющик.

Священник пояснив, що у православній традиції, поминання померлих на цвинтарі не означає застілля на могилі. Неприпустимо також розпивати спиртні напої на цвинтарі.

«Поминання померлих – це наша молитва», - наголосив він.

«Якщо є можливість попросити священника очолити заупокійну молитву – чудово. Якщо такої можливості немає, то біля могили померлого прийнято читати молитву «Упокій, Господи, душу спочилого раба Твого і прости йому всі гріхи його вільні і мимовільні, і даруй йому Царство Небесне». Можна прочитати вголос молитву «Отче наш», щоб кожен із присутніх брав участь у цій молитві», - дав пораду протоієрей Сергій.

Священник зазначив, що, коли приходимо на могилу до ближнього, прийнято осінити себе хресним знаменням, поцілувати надгробний хрест на згадку про померлого, у душі своїй сказати: «Господи, пробач і даруй йому Царство Небесне».

«Думаю, що буде не складно, якщо померлому біля могили скажемо «дякую» і попросимо Бога Царства Небесного для його душі», - підсумував отець Сергій Ющик.