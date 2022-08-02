Войти | Зарегистрироваться
05:39

среда,
03 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ розповів, як поминати померлих, прийшовши на кладовище

01.08.2022 / 12:15
Священник УПЦ розповів, як поминати померлих, прийшовши на кладовище
Источник: Центр інформації УПЦ
Поминання померлих – це наша молитва

Православне вшанування померлих – це молитва і пам'ять про них, а не застілля на цвинтарі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

«Поминання померлих на кладовищі за радянських часів було заборонено. У пострадянські часи деякі згадали церковні традиції, а хтось примудрився відродити язичницькі традиції з тризнами», - сказав протоієрей Сергій Ющик.

Священник пояснив, що у православній традиції, поминання померлих на цвинтарі не означає застілля на могилі. Неприпустимо також розпивати спиртні напої на цвинтарі.

«Поминання померлих – це наша молитва», - наголосив він.

«Якщо є можливість попросити священника очолити заупокійну молитву – чудово. Якщо такої можливості немає, то біля могили померлого прийнято читати молитву «Упокій, Господи, душу спочилого раба Твого і прости йому всі гріхи його вільні і мимовільні, і даруй йому Царство Небесне». Можна прочитати вголос молитву «Отче наш», щоб кожен із присутніх брав участь у цій молитві», - дав пораду протоієрей Сергій.

Священник зазначив, що, коли приходимо на могилу до ближнього, прийнято осінити себе хресним знаменням, поцілувати надгробний хрест на згадку про померлого, у душі своїй сказати: «Господи, пробач і даруй йому Царство Небесне».

«Думаю, що буде не складно, якщо померлому біля могили скажемо «дякую» і попросимо Бога Царства Небесного для його душі», - підсумував отець Сергій Ющик.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 августа
1 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.