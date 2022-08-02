Єпископ УПЦ розповів про правильне ставлення до людей похилого віку

Необхідно ставитися до людей похилого віку з повагою та намагатися допомогти їм.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграм.

«Старість сприймається сучасною людиною як щось таке, чого краще уникнути взагалі або хоча б максимально відтермінувати. Для цього застосовуються всі можливі засоби: від косметології до генної інженерії. Сьогодні модно бути молодим, а про старість навіть говорити не прийнято. В сучасному суспільстві все частіше старість називають "похилим віком", а назвати когось "старим" – значить образити його», - зазначив владика.

Він звернув увагу, що християни ставляться до старості зовсім по-іншому.

«Люди, які прожили довге і насичене життя, – це джерело мудрості та величезного життєвого досвіду, особливо, якщо їх життя було сповнене стремлінням до Бога. Навіть присутність таких людей, праведних та благочестивих, надихає та спонукає до милосердя і добрих справ», - підкреслив єпископ Віктор.

Владика закликав поважати старших людей, дослухатися до їх мудрих порад, намагатися допомагати їм.

«Саме таке відношення до них формує і наше майбуття. Адже, доживши до старості, ми самі будемо шукати підтримки від молодих людей», - підсумував єпископ Віктор.