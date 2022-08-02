Войти | Зарегистрироваться
05:39

среда,
03 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Єпископ УПЦ розповів про правильне ставлення до людей похилого віку

01.08.2022 / 12:30
Єпископ УПЦ розповів про правильне ставлення до людей похилого віку
Источник: Центр інформації УПЦ
Доживши до старості, ми самі будемо шукати підтримки від молодих людей

Необхідно ставитися до людей похилого віку з повагою та намагатися допомогти їм.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграм.

«Старість сприймається сучасною людиною як щось таке, чого краще уникнути взагалі або хоча б максимально відтермінувати. Для цього застосовуються всі можливі засоби: від косметології до генної інженерії. Сьогодні модно бути молодим, а про старість навіть говорити не прийнято. В сучасному суспільстві все частіше старість називають "похилим віком", а назвати когось "старим" – значить образити його», - зазначив владика.

Він звернув увагу, що християни ставляться до старості зовсім по-іншому.

«Люди, які прожили довге і насичене життя, – це джерело мудрості та величезного життєвого досвіду, особливо, якщо їх життя було сповнене стремлінням до Бога. Навіть присутність таких людей, праведних та благочестивих, надихає та спонукає до милосердя і добрих справ», - підкреслив єпископ Віктор.

Владика закликав поважати старших людей, дослухатися до їх мудрих порад, намагатися допомагати їм.

«Саме таке відношення до них формує і наше майбуття. Адже, доживши до старості, ми самі будемо шукати підтримки від молодих людей», - підсумував єпископ Віктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 августа
1 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.