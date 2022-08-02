В УПЦ розповіли, чи потрібно причащати дитину, якщо вона вередує

Якщо дитина вередує, але при цьому все ж таки є можливість її причастити, це обов'язково варто зробити.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на портал «Православная жизнь», розповів викладач Київської духовної академії Андрій Музольф.

«Причащати дітей потрібно з самого моменту їхнього хрещення. Тому що саме в причасті людина отримує та розвиває ті благодатні сили, які вона як у зародку приймає у таїнстві Хрещення. Хрещення – це лише початок шляху, це лише вхід до Церкви. Однак недостатньо просто увійти до Церкви, треба жити у ній», - сказав викладач КДАіС.

Євхаристія – це життя людини в Церкві, нагадав Андрій Музольф. І навів слова Христа: «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти Плоті Сина Людського і пити Його Крові, то не будете мати в собі життя» (Ін. 6:53).

Він вважає, що якщо ж дитина вередує, але при цьому все ж таки є можливість її причастити, це обов'язково варто зробити.

«Винятком може бути лише той випадок, коли дитина може вирвати чи виплюнути причастя. Якщо така небезпека є, то краще дитину тимчасово не підносити до Чаші. Але, я думаю, все ж таки якщо є можливість дати такій дитині хоч невелику частину Крові Христової, яку вона не зможе виплюнути. У такій ситуації все значною мірою залежить від досвідченості священника», - наголосив викладач КДАіС.