Урочистості у Лаврі: про Антонія Печерського, святість та головну рису національного характеру – репортаж

Православний світ 23 липня вшановує пам'ять засновника Києво-Печерської обителі, начальника усіх ченців Русі – преподобного Антонія Печерського.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври цього святкового дня відбулася Божественна літургія, яку очолив Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

На жаль, війна внесла свої корективи до звичного ритму життя киян: вiд ранку в столиці було оголошено повітряну тривогу, але за пару годин до початку святкової літургії було оголошено «відбій». І протяжне виття сирен змінилося дзвоном лаврських дзвонів, умиротворюючи городян по обидва береги Дніпра.

Віруючі УПЦ почали стікатися до лаврської обителі цілими сім'ями разом із дітьми. «Сьогодні справді світле свято для всіх православних, – ділиться емоціями парафіянка УПЦ, мешканка Києва Маргарита Маркова. – Преподобний Антоній заснував обитель, яка вже багато сотень років є святим та благодатним місцем для мільйонів православних віруючих. Тут відчуваєш особливі емоції. Лавра вистояла, пережила не один десяток воєн, руйнувалася і відновлювалася заново, зберегла чернецтво незважаючи ні на що. Хіба це не диво? Це, безумовно, особливе місце, яке зберігається в Україні молитвами преподобного Антонія. Впевнена, що преподобний Антоній Печерський заступається за нашу Лавру, за ченців, своїми безперервними молитвами до Господа і зараз».

День пам'яті преподобного Антонія Печерського – особливий день для керуючого справами УПЦ. У 1994 році під час постригу у чернецтво він отримав ім'я засновника Києво-Печерської обителі. Як зазначив митрополит Антоній (Паканич), його небесний заступник заклав основи національного світогляду на наших землях.

«Віра зібрала нас у цьому святому місці, щоб молитовно прославити пам'ять преподобного та богоносного отця нашого Антонія Печерського. Засновника цієї святої обителі та основоположника всього руського чернецтва. Завдяки саме преподобному Антонію та його сподвижникам протягом століть створювалася ця візуально зрима архітектурна краса, до якої прагнуть люди з усього світу. Але найголовніше, що саме завдяки преподобному Антонію і тим, хто поділяв його переконання, протягом століть створювався наш національний світогляд, де головною метою були не якісь другорядні прагнення, а бажання бути з Христом. Прагнення саме до святості - стало головною рисою нашого національного характеру», - зазначив керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній додав, що життєвий, молитовний шлях Антонія Печерського показав духовне майбутнє сотням поколінь людей.

«З появою монастирів на нашій землі, чернецтво стало маяком, який вказував духовному мандрівникові правильний шлях, щоб не розбитися об рифи випробувань та спокус, але обов'язково досягти тихої та безтурботної пристані Царства Христового. У наш секулярний, технологічний вік, коли усі прагнення сучасної цивілізації налаштовані на те, щоб виховати в людині бажання всіляких чуттєвих насолод і задоволень, здається майже божевіллям не тільки відмовитися від благ світу цього, а й наскільки це можливо ізолюватися від нього, сховатися в лісі закопатися в землю, піти в пустелю. Але саме це прагнення, самоприниження та самопожертва найкращих представників нашого православного народу, стало для нашої землі одночасно і сіллю, і закваскою. Сіллю - тому що зримі подвиги і, як наслідок, святість хоча б малої кількості подвижників, зберігає від гниття та розкладання сотні, а може й тисячі сучасників. А закваскою - тому, що це саме той ідеал, який став основою багаторічних безсонних молитовних ночей, помірності, покаяння, смирення. Саме це є твердою основою для правильного розвитку майбутніх поколінь. Подвижник – це добре зерно, яке має померти, щоб дати життя наступним поколінням. Ми молимося сьогодні преподобному Антонію, щоб він дав нам силу, дав нам віру і дав нам сміливість йти цією землею, але не залишаючись на ній, досягти вічності в Царстві Христовому».

З теплими словами привітань до митрополита Антонія звернувся Предстоятель УПЦ.

«Сьогодні свято на честь преподобного Антонія Печерського. Це день вашого небесного покровителя, і ми вітаємо вас із цим святом. Ми знаємо, що в житті нічого не буває випадковим і імена, які даються людині при хрещенні або у чернечому постригу, також не бувають випадковими. Вони завжди мають зв'язок. Носій імені обов'язково чимось подібний до свого небесного покровителя. Ви виконуєте служіння, яке виходить за межі обителі, яке охоплює все церковне життя. У служінні такого масштабу важко бути подібним до свого небесного покровителя, який провів своє життя у печері. Але я думаю основне, чим ви схожі на свого небесного покровителя – це страх Божий, глибока віра та смиренне виконання своїх церковних послухів. Ми бажаємо вам, дорогий владико, щоб молитвами преподобного Антонія Господь множив свої милості над вами, щоб ваше служіння приносило вам духовну радість, було завжди корисним і спасительним для вас і для тих, хто оточує вас. Від імені всіх єпископів, священнослужителів, усіх, хто сьогодні молиться у цьому храмі, вітаємо вас, дорогий владико, з днем небесного покровителя. Нехай Господь молитвами преподобного Антонія береже вас», - зазначив Предстоятель УПЦ.

Вітали керуючого справами УПЦ і прості миряни, які прийшли цього дня на літургію.

«Якось моя кума дала мені почитати книгу владики, яка називається «Через випробування». У той час у мене був не найпростіший період у житті, пов'язаний зі здоров'ям. Чесно кажучи, я тоді піддавалася зневірі, але слова підтримки, які я знайшла для себе у цій книзі, витягли мене з важкого душевного стану. Тому щиро хотіла б привітати сьогодні нашого владику, побажати йому Божої милості, здоров'я, тим більше в такий непростий для країни та Церкви час», - сказала парафіянка УПЦ, мешканка столиці Лілія Іващук.

Після завершення святкової літургії духовенство та сотні віруючих поспішили з храму, щоб пройти хресною ходою до Ближніх печер, які називають ще Антонієвими.

Втім, для керуючого справами УПЦ митрополита Антонія кожен крок хресного ходу давався не так і легко: сотні православних раз у раз намагалися хоча б на кілька секунд затримати владику, щоб привітати особисто, сказати хоча б пару слів підтримки, подарувати квіти, попросити благословення у справах, передати записку чи просто познайомити зі своїми дітьми. Під молитовний спів братії монастиря та хору Київських духовних шкіл, з іконописним образом начальника усіх ченців на Русі, хресний хід від Успенського собору пройшов до Ближніх печер. Тут було звершено молебень із молитвою преподобному Антонію Печерському.

Віряни УПЦ, вітаючи один одного та обмінюючись враженнями, пішли у печери - вклонитися преподобним отцям, щоб попросити здоров'я для себе і своїх близьких, і миру для нашої України.