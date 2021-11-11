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В Киевских духовных школах издали книгу для тех, кто изучает Новый завет

10.11.2021 / 16:15
В Киевских духовных школах издали книгу для тех, кто изучает Новый завет
Источник: Центр информации УПЦ
Книга также рекомендована тем, кто занимается изучением Священного Писания Нового Завета, священнослужителям, студентам и всем, кто интересуется библеистикой

В Киевских духовных школах УПЦ издано учебное пособие «Священное Писание Нового Завета. Послания Апостола Павла к Тимофею, Титу, Филимону и Евреям. Откровение апостола Иоанна Богослова».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kdais.kiev.ua, автор учебника – преподаватель КДАиС архимандрит Феофан (Меджидов).

«Учебное пособие предназначено для студентов духовных учебных заведений, структурно изучающих пять Посланий святого апостола Павла: к Тимофею, Титу, Филимону, к Евреям, а также Откровение святого апостола Иоанна Богослова», – отметили издатели.

Пособие издано по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, при содействии управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Членами редакционной коллегии книги стали: ректор Киевской духовной академии и семинарии, профессор епископ Белогородский Сильвестр и доктор богословия, профессор протоиерей Ростислав Снигирев.

Учебник рекомендован Ученым советом КДА и подготовлен к печати Издательским отделом Украинской Православной Церкви.

«Книга также рекомендована тем, кто занимается изучением Священного Писания Нового Завета, священнослужителям, студентам и всем, кто интересуется библеистикой», – подчеркнули в КДАиС.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Книга, кдаис
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