Войти | Зарегистрироваться
13:36

пятница,
05 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ издали перевод книги Предстоятеля Албанской Церкви о православной миссии

05.03.2021 / 13:00
В УПЦ издали перевод книги Предстоятеля Албанской Церкви о православной миссии
Источник: Центр информации УПЦ
В книге представлены статьи и доклады Предстоятеля Албанской Православной Церкви, посвященные православной миссиологии и охватывающие основные богословские аспекты миссионерского служения

В Украинской Православной Церкви издали книгу Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия (Яннулатоса) «Миссия по стопам Христа» на русском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, перевод книги с английского осуществил доцент Киевской духовной академии Александр Левко.

В книге представлены статьи и доклады Предстоятеля Албанской Православной Церкви, посвященные православной миссиологии и охватывающие основные богословские аспекты миссионерского служения.

«Главной целью проповедей, выступлений и статей Архиепископа Анастасия является необходимость проповеди христианства всем народам и обязанность Церкви и каждого православного христианина как словом, так и жизнью свидетельствовать о Христе», – говорится в сообщении пресс-службы КДА.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, кдаис
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 марта
4 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.