В УПЦ издали перевод книги Предстоятеля Албанской Церкви о православной миссии

В Украинской Православной Церкви издали книгу Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия (Яннулатоса) «Миссия по стопам Христа» на русском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, перевод книги с английского осуществил доцент Киевской духовной академии Александр Левко.

В книге представлены статьи и доклады Предстоятеля Албанской Православной Церкви, посвященные православной миссиологии и охватывающие основные богословские аспекты миссионерского служения.

«Главной целью проповедей, выступлений и статей Архиепископа Анастасия является необходимость проповеди христианства всем народам и обязанность Церкви и каждого православного христианина как словом, так и жизнью свидетельствовать о Христе», – говорится в сообщении пресс-службы КДА.