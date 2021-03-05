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В Украине обнаружили британский штамм коронавируса. Ляшко говорит, что это не повлияет на вакцинацию

05.03.2021 / 13:19
В Украине выявлен британский штама коронавируса, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что это не повлияет на ход вакцинальной кампании.

Об этом сообщают Центр общественного здоровья, Ляшко на пресс-конференции 4 марта, цитирует "Интерфакс-Украина"

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

Отмечается, что в процессе секвенирования 20 образцов было определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями - В1.1.7 (VUI2020212 / 01). Результаты уже внесены в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномных данных вирусов гриппа и SARS-CoV-2).

Прямая речь Ляшко: "Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры".

 Ляшко также сообщил, что в настоящее время ученые изучают влияние южно-африканской мутации вируса.

Источник

коронавирус, вакцинация
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