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Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

05.03.2021 / 13:50
Совет ЕС принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, санкции в виде замораживание активов для семи лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины.

Соответствующее решение обнародовано 4 марта. «Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против семи лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств. Ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены», - сказано в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что это решение было принято на основании ежегодного обзора принятых мер с последующей публикацией в Официальном вестнике 5 марта 2021 года.

Имена тех, в отношении которых санкции продлены не были, не названы. Первоначально в списке было 18 человек.

Источник

ЕС, Янукович
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