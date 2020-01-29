Войти | Зарегистрироваться
15:16

среда,
29 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Евросоюз планирует снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича

29.01.2020 / 14:55
Евросоюз, вероятно, вскоре исключит из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Об этом из собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников за недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

По информации Джозвяка, санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича могут снять по тем же причинам. "Я слышал, что Киев должен делать больше", - написал журналист в своем Twitter, добавив, что в будущем не исключает снятия ограничений и с остальных украинских экс-чиновников.

Последний раз ЕС продолжал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Источник

санкции, ЕС, Янукович, Ставицкий, Азаров
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.