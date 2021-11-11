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Священник УПЦ рассказал, как молиться за самоубийц

10.11.2021 / 16:35
Священник УПЦ рассказал, как молиться за самоубийц
Источник: Центр информации УПЦ
Священник подчеркнул, что родные и близкие человека, который совершил самоубийство, могут молиться за него дома, своими словами

В церкви молитвы за самоубийц не совершаются, так как своим поступком они показали, что не доверяют Богу.

За таких людей можно молиться дома, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Ютуб-канал «Православная Церковь».

Как отметил настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик, самоубийство - недоверие Промыслу Божьему.

«Грех давит не только на все человечество, но и на некоторых людей особенно. Есть люди, которые не выдерживают давления греха, и, к сожалению, заканчивают жизнь самоубийством. Это действие - не что иное, как недоверие милости Божьей, недоверие Промыслу Божьему, неверие в завтрашнюю жизнь. Молитва за упокой человека, который лишил себя жизни, в храме не совершается, поскольку этот человек своим последним действием показал, что не доверяет Богу. Поэтому он и лишен молитвы в Церкви», - отметил отец Сергий.

Священник подчеркнул, что родные и близкие человека, который совершил самоубийство, могут молиться за него дома, своими словами.

«Каждый человек имеет право просить у Бога милости Божьей. Возможна келейная молитва - дома, родных, близких, которые любили этого человека, и не разделяют его последнего действия. Молиться можно своими словами, как Господь на сердце положит. Но общая молитва этому человеку не уделяется», - расказал отец Сергий Ющик.

Священник объяснил, в каких случаях возможна церковная молитва и поминовение самоубийц.

«Если человек вследствие психического заболевания наложил на себя руки, то ему уделяется церковная молитва, над ним по благословению правящего архиерея совершается отпевание и молитва, потому что он сделал это вследствие своих психических заболеваний. Если человек совершил самоубийство в трезвом уме, то он своими действиями сказал, что не доверяет тому, что Бог может дать завтрашний день правильным для его жизни», - подытожил отец Сергий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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