Войти | Зарегистрироваться
03:33

пятница,
12 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье в монастыре УПЦ возле иконы Богородицы зацвели сухие лилии

10.11.2021 / 17:15
На Закарпатье в монастыре УПЦ возле иконы Богородицы зацвели сухие лилии
Источник: Центр информации УПЦ
Появление свежих цветов на сухих ветках в обители зафиксировали неделю назад

На Закарпатье в Свято-Покровском мужском монастыре УПЦ села Ракошино зацвели сухие лилии, которые с весны стояли у иконы Божией Матери «Нанковская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сюжет Ютуб-канала «Перший Кабельний», чудесное цветение монахи обители зафиксировали неделю назад.

В марте этого года монахи поставили у киота свежие веточки белоснежных лилий – после того, как грабители похитили все драгоценные украшения, которые верующие оставили у иконы Богородицы в знак благодарности за исцеление.

Появление свежих цветов на сухих ветках в обители зафиксировали неделю назад.

Как отметил настоятель Ракошинского монастыря архимандрит Митрофан (Шимон), «Божия Матерь прославила себя в цветении сухой веточки, показала пребывание благодати Божией, что все невозможное может быть возможно».

Авторы сюжета рассказали, что чтимую в Свято-Покровском монастыре Нанковскую икону Богородицы около 1926 года написал архимандрит Андрей (Коломацкий), который и основал нынешний монастырский храм Покрова Богородицы. В 1998 году икона слезоточила, что хорошо видно и сейчас.

Источник: Inpress.ua
чудо, закарпатье, УПЦ, Икона Богородицы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
10 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.