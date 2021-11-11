На Закарпатье в монастыре УПЦ возле иконы Богородицы зацвели сухие лилии

На Закарпатье в Свято-Покровском мужском монастыре УПЦ села Ракошино зацвели сухие лилии, которые с весны стояли у иконы Божией Матери «Нанковская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сюжет Ютуб-канала «Перший Кабельний», чудесное цветение монахи обители зафиксировали неделю назад.

В марте этого года монахи поставили у киота свежие веточки белоснежных лилий – после того, как грабители похитили все драгоценные украшения, которые верующие оставили у иконы Богородицы в знак благодарности за исцеление.

Появление свежих цветов на сухих ветках в обители зафиксировали неделю назад.

Как отметил настоятель Ракошинского монастыря архимандрит Митрофан (Шимон), «Божия Матерь прославила себя в цветении сухой веточки, показала пребывание благодати Божией, что все невозможное может быть возможно».

Авторы сюжета рассказали, что чтимую в Свято-Покровском монастыре Нанковскую икону Богородицы около 1926 года написал архимандрит Андрей (Коломацкий), который и основал нынешний монастырский храм Покрова Богородицы. В 1998 году икона слезоточила, что хорошо видно и сейчас.