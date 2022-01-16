На Закарпатье освятили новый храм УПЦ в честь святителя Василия

На Закарпатье в Иршаве освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Василия Великого.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса и за мир в Украине.

Храм в честь святителя Василия построен на месте сгоревшего деревянного храма в 2020 году.

Митрополит Феодор поблагодарил настоятеля, благодетелей и прихожан за труды по восстановлению храма.

Как сообщалось ранее, на Волыни в Зимненском монастыре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил новый храм в честь святителя Николая Чудотворца. Новый храм был построен для нужд регентского отделения Владимир-Волынского духовного училища, действующего при монастыре.