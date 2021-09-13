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На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

13.09.2021 / 20:15
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Марк благословил всех и поздравил с событием в жизни общины

На Закарпатье в селе Горинчово (Дилок) Хустского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Александра Свирского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, чин освящения храма возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

После завершения освящения владыка совершил Божественную литургию в новом храме.

Во время богослужения молились за мир в Украине и об избавлении от коронавирусной инфекции.

Митрополит Марк благословил всех и поздравил с событием в жизни общины.

Как сообщалось, на Сумщине в селе Вязенка Путивльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Симеона Столпника, а на Житомирщине в селе Раевка Радомышльского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь пророка Божия Илии.

Источник: Inpress.ua
закарпатье, УПЦ, новый храм
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