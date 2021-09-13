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В РПЦ считают, что Варфоломей своим вторжением в Украину выполнил политический заказ

13.09.2021 / 19:45
В РПЦ считают, что Варфоломей своим вторжением в Украину выполнил политический заказ
Источник: mospat.ru
Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но произошло его углубление, обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация

Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но произошло его углубление, обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает сайт mospat.ru.

Он предложил посмотреть на плоды внешнеполитической деятельности США: «Очень часто, к сожалению, в американской политике применяется известный принцип «разделяй и властвуй», то есть ставка делается на то, чтобы разделить народ, углубить конфликт. Видим это и на Ближнем Востоке, и в Украине. И Русская Православная Церковь как сила, которая по самой своей природе призвана консолидировать людей, в том числе в разных странах, объединять, а не разъединять их, является для Соединенных Штатов геополитическим противником. Поэтому в США существует мнение, что Русскую Православную Церковь следует ослабить, расчленить».

По мнению владыки Илариона, именно этот заказ выполнял Патриарх Константинопольский Варфоломей своим вторжением в Украину. «Он отработал заказ по полной программе: сегодня украинское общество разделено не только по вопросу о языке, по политической ориентации, но и по религиозному признаку. Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но произошло его углубление, обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация», — констатировал председатель ОВЦС.

Руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», невозможно достичь ни объединения, ни консолидации, подчеркнул архипастырь. «Русская Православная Церковь на всем постсоветском пространстве играет консолидирующую роль. Даже в ситуации, когда между государствами возникают конфликты, Церковь продолжает объединять людей, вот почему она является бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом «разделяй и властвуй»», — напомнил он.

Говоря о том, как Церковь реагирует на направленные против нее действия, митрополит Волоколамский Иларион отметил: «Она отвечает так, как отвечала всегда: продолжает выполнять свою спасительную миссию, нести в мир слово Господа Иисуса Христа, продолжает объединять людей, напоминать им о любви, о вере, о том, что на разделении невозможно построить прочный гражданский мир, а самое главное — напоминает им о том, что помимо материальных ценностей в жизни человека есть и духовные ценности. Она каждому человеку открывает то измерение жизни, которое открывается только благодаря общению человека с Богом».

Источник: Inpress.ua
упц, рпц, Варфоломей
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