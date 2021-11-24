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На Закарпатье построят новый храм УПЦ

24.11.2021 / 11:00
На Закарпатье построят новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей совершил закладку капсулы с мощами в основание будущей церкви

На Закарпатье в Ростовятице построят новый храм УПЦ в честь Тихвинской иконы Богородицы, который станет скитом Красногорского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения места под строительство скита возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Архиерей совершил закладку капсулы с мощами в основание будущей церкви.

Митрополит Феодор пожелал в самом скором времени совершить освящение нового храма, а также призвал на всех присутствующих Божье благословение.

Как сообщалось ранее, на Харьковщине в селе Коропово митрополит Изюмский и Купянский Елисей заложил капсулу с частицей мощей в новом строящемся храме УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, закарпатье, новый храм
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