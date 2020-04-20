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На Закарпатье православная молодежь подготовила для нуждающихся 11 тыс куличей и 5 тыс писанок

20.04.2020 / 16:47
На Закарпатье православная молодежь подготовила для нуждающихся 11 тыс куличей и 5 тыс писанок
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Иршавское молодежное братство готовилось к Пасхе Христовой с Лазаревой субботы, выпекая куличи, а со вторника Страстной седмицы пасхальную выпечку стали распределять по спискам социальных служб города

На Закарпатье к празднику Светлого Христова Воскресения в Мукачевской епархии УПЦ подготовили и раздали нуждающимся 11 тысяч куличей и 5 тысяч писанок, приготовленные в рамках благотворительного проекта «Христос Воскресе – радуйтесь все!».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, проект, который ежегодно проходит в епархии по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора и по инициативе председателя Молодежного отдела и духовника Иршавского молодежного братства имени святого Иоанна Предтечи архимандрита Агапита (Шпиняка), поддержали городской голова города Иршавы и десятки прихожан.

«За весь период подготовки к празднику братчики подготовили более 11 тысяч куличей, 5 тысяч писанок, 500 шоколадных яиц, 350 шоколадных зайцев, а добрые люди передали сыр, колбасу и масло, которые молодежь уже освященными, в упаковках, передала подопечным психоневрологических диспансеров», – отметили в епархии.

Иршавское молодежное братство готовилось к Пасхе Христовой с Лазаревой субботы, выпекая куличи, а со вторника Страстной седмицы пасхальную выпечку стали распределять по спискам социальных служб города.

В преддверии Пасхального праздника с Пасхальным благовестием представители «молодежки» вместе со своим наставником архимандритом Агапитом посетили детей с ограниченными возможностями, одиноких, пожилых людей, малообеспеченные и многодетные семьи, детей-сирот, ветеранов войны и поселения ромов. Куличи передали почти во все храмы Иршавского благочиния – для тех прихожан, кто не может их приобрести самостоятельно.

Также православная молодежь Иршавы посетила областную детскую больницу города Мукачево, Иршавскую ЦРБ, школы-интернаты, психоневрологические диспансеры, специализированные школы-интернаты и детские дома.

Источник: Inpress.ua
упц, закарпатье
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