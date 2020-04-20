Войти | Зарегистрироваться
17:07

понедельник,
20 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Певчие из разных уголков мира приняли участие в пасхальной онлайн-акции

20.04.2020 / 15:53
Певчие из разных уголков мира приняли участие в пасхальной онлайн-акции
XOPVID-20 Источник: XOPVID-20
В рамках инициированной РПЦЗ пасхальной акции певчие разных стран подготовили уникальную видеозапись с исполнением тропаря «Единородный Сыне»

В день Светлого Христова Воскресения, 19 апреля, певчие из разных стран мира приняли участие в международной акции, которую Свято-Николаевский приход РПЦЗ во Флоренции приурочил к Пасхе.

В рамках акции певчие из Украины, России, Молдовы, Бельгии, Италии, Великобритании, США, Беларуси, Швеции и других стран записали каждый в домашних условиях видео со своей партией гимна «Единородный Сыне» протоиерея Петра Турчанинова, сообщили на сайте проекта XOPVID-20.

В рамках инициированной РПЦЗ пасхальной акции певчие разных стран подготовили уникальную видеозапись с исполнением тропаря «Единородный Сыне».

Таким образом, все они объединились в условиях самоизоляции при помощи современных технических средств, чтобы совместно прославить Христа в день Его Святого Воскресения.

Видеозапись такого необычного хора опубликовали на YouTube-канале Alexander Francis Shaw.

Источник: Inpress.ua
хор, Пасха
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 апреля
19 апреля
18 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.