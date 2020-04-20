Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о состоянии здоровья братии

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) поблагодарил медиков Украины за их труды по борьбе с коронавирусом и опроверг слухи о том, что он якобы находится в реанимации.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом владыка Павел рассказал в видеообращении, опубликованной на YouTube-канале «Лавра. Путь спасения».

«Сегодня мы еще раз возвещаем о том, что да, заболели братия, но они были изолированы. Часть из них находится в Александровской больнице, потому что мы сразу туда обратились, чтобы нам прислали врачей сделать рентген и полное обследование. Мы благодарим врачей, которые помогли нам в этом великом горе для нашей страны, для святой обители, для каждого человека в отдельности», – обратился владыка Павел к медикам.

Иерарх опроверг слухи, что он якобы находится в реанимации на искусственном дыхании.

«Меня также Господь посетил, не оставил Своей милостью. Я нахожусь на самоизоляции и благодарю Бога за милость ко мне <…>. Есть люди, которые распускают слух, что уже я в реанимации, на искуственном дыхании. Как вы видите, я, Божией милостью, здоров и жив», – сказал владыка Павел.

Он также поблагодарил паству за молитвы о братии Лавры.

Он напомнил, что в Киево-Печерской лавре соблюдались и продолжают соблюдаться все требования карантина.

«Мы, исполняя благословение Предстоятеля нашей Церкви, исполняем все те приказания и указания, которые дают нам Министерство здравоохранения, которое переживает за нашу с вами жизнь. Лавра закрыта с 18 марта, богослужения проходят регулярно. Мы сделали трансляцию онлайн», – рассказал наместник Лавры.