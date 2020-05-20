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Митрополит Павел объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос

20.05.2020 / 15:24
Митрополит Павел объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос
Митрополит Павел Источник: Центр информации УПЦ
Благодаря самарянке о Спасителе узнали жители её города

Спасение каждого человека зависит от него самого. Об этом свидетельствует евангельский отрывок о беседе Спасителя у колодца Иакова с самарянкой.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале обители.

Архиерей пояснил, о какой воде говорил самарянке Христос. «Он говорил о живой воде — благодати Святого Духа, которая должна излиться на всякого человека, чтобы он имел богатые милости и щедроты от Бога на своём жизненном пути», – напомнил митрополит.

Благодаря самарянке, которая, согласно преданию, позже стала мученицей за Христа Фотинией, о Спасителе узнали жители её города. Придя и увидев Его, они уверовали в Иисуса как в Мессию.

«Свет Воскресения Христова воссиял и на наших землях. Господь послал апостола Андрея Первозванного, чтобы он нас просветил светом учения Христова», – напомнил митрополит Павел.

Архиерей подчеркнул, что «теперь все зависит от нас – как мы хотим жить в будущем. Если мы хотим заслужить Царство Небесное, то должны жить по заповедям Божьим. Как апостол Павел говорит: "Подражайте мне, как я Христу" (1 Кор. 4:16). Мы, хоть и не видели Христа, но чувствуем Его всегда, и верим в Него».

«Мы знаем, что Господь благословил нашу землю. Мы знаем, сколько у нас святых угодников, которые исполнили слова Господа, которые Он сказал самарянке: "Не в Иерусалиме, ни на горе Харизим, а на всяком месте – с истинной верой во Христа – можете молиться".

Пускай Господь каждого утешит Своей благодатью и даст воду живую, которая направляет наши стопы в Царство Небесное», – пожелал всем митрополит Павел.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Павел
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