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Львовская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь погорельцам Житомирщины

20.05.2020 / 15:26
Львовская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь погорельцам Житомирщины
Благотворительность Источник: Центр информации УПЦ
Привезли собранную помощь - теплые одеяла, бытовую химию, электроинструменты, разную обувь, питьевую воду, и много других вещей.

Львовская епархия Украинской Православной Церкви доставила в Житомирскую область благотворительную помощь для сел, которые пострадали от стихийных лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, помощь в ходе благотворительного проекта Львовской епархии «С миру по нитке» доставил протоиерей Дионисий Буренко и протоиерей Павел Линник.

«Привезли собранную помощь - теплые одеяла, бытовую химию, электроинструменты, разную обувь, питьевую воду, и много других вещей. В Острова мало кто наведывается с помощью -оно самое отдаленное, почти на границе с Беларусью. Люди искренне благодарили, ведь они действительно нуждаются в помощи от нас», - рассказал протоиерей Павел Линник.

Он сообщил, что 20 мая из Малина в село Острова привезут строительные материалы.

Кроме того, жителям села нужен электрогенератор, потому что электричества там нет.

В Украинской Православной Церкви продолжают помогать пострадавшим от лесных пожаров на Житомирщине, благодарят всех за участие и приглашают присоединиться к благотворительным инициативам.

«От себя лично и от жителей села Острова я всем низко кланяюсь и искренне благодарю Вас за понимание и помощь. Пусть Господь Бог каждому из Вас воздаст сторицей. Кто желает присоединиться к нам, с радостью ждем», - призвал священник.

Как сообщалось ранее, сестры милосердия Марфо-Мариинской обители передали пострадавшим от пожара жителям села Личманы подарки от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия: 10 велосипедов, 50 продуктовых наборов, 3 ящика тушенки, бытовую химию, инструменты и гвозди. Также сестры передали 130 антисептиков.

 

Источник: Inpress.ua
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