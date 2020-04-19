Наместник Киево-Печерской лавры сегодня отмечает 59-й день рождения

В день праздника Пасхи Христовой, 19 апреля, день рождения отмечает наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь).

Сегодня ему исполнилось 59 лет. Под руководством митрополита Павла возрождена Успенская Киево-Печерская лавра. За многолетнее пастырское и молитвенное служение владыка Павел снискал заслуженное уважение священнослужителей и мирян. Он является духовником столичной интеллигенции, известных общественных деятелей, людей культуры и искусства. Владыка Павел является руководителем синодальной комиссии УПЦ по делам монастырей.

Центр информации УПЦ поздравляет владыку Павла с Днем рождения! Приносим самые теплые и искренние пожелания здоровья, крепости духа и помощи Божией в пастырских трудах. Многая и благая лета!

Для того, чтобы вы могли узнать владыку Павла лучше, мы собрали некоторые мысли, которые наместник лавры выразил в своих проповедях и интервью.

КУДА БЕЖАТЬ И КАК ВСЕ УСПЕТЬ

«Когда мы начинаем суетиться, пытаемся что-то сделать и думаем – вот это нужно сделать, туда пойти, то сказать… Вначале направьте свои стопы по-евангельски. Нужно свою жизнь вручить в руки Богу, тогда Господь пошлет и наставников, и учителей, и путеводителей. Потому что Его благодать всегда будет сопутствовать, нашего ради спасения. Так Господь возлюбил мир, что посылает Своего Единородного Сына на крестные муки и страдания, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную».

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ - ПРИМЕР ЖИЗНИ

«В нашем современном мире так не хватает молитвенников, которые ходатайствуют перед Господом за весь род человеческий. И сегодня мы благодарим Бога, что он послал на нашу землю великого молитвенника, отца духовного всему народу Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Уподобляясь подвигам своего небесного покровителя, Блаженнейший Онуфрий подает нам пример смиренной и добродетельной жизни, достойно неся нелегкий крест Предстоятеля УПЦ».

ГДЕ ИСКАТЬ ПРАВДУ

«Вся Правда Божия отражена в Евангелие. Посему старайтесь, чтобы Ваша жизнь не противоречила Евангельским законам, даже тогда, когда это входит в противоречие с несовершенными, земными законами. Слова Господа "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам" говорят нам о том, что если мы будем проявлять заботу о Божием, проявим милосердие к ближнему, то Господь позаботится о нас и даст все необходимое как в этой, временной, земной жизни, так и тогда, когда войдете в Обители Царства Небесного. Потому-то все святые, идя на муки, не проклинали, а благословляли своих убийц и любили тех, кто ненавидел. Да, это очень сложно, но никогда не надо бояться сделать первый шаг, и как говорит Иоанн Златоуст: "Господь и дела приемлет, и намерение приветствует».

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ ЛЖИ

«В Священном Писании говорится о том, как велик грех распространяющих неправду, угождающих сильным мира сего, отходящих от служения Богу: "…а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской" (Мф. 18:6). И если с одной стороны осуждаются соблазнители, то с другой – насколько превозносятся примирители враждующих: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

«Иоанн Богослов сказал: "Бог есть любовь". И пребывающий в любви пребывает в Боге, а кто пребывает в Боге – пребывает в мире. Поэтому Святая Церковь призывает нас любить друг друга, тяготы друг друга носить, и тогда мы увидим не только славное Воскресение, мы будем вечно жить".

КТО ГЛАВНЫЙ В ЖИЗНИ

"Христос рождается не один раз только в Свое Рождество. Он рождается для каждого человека в отдельности — в его душе. И рождение это начинается с Благой Вести — с принятия человеком решения, что отныне в его жизни главный не он, а Иисус Христос. Этот день, это решение и есть ваше Благовещение».

ЧТИ ОТЦА И МАТЬ

«Отец Небесный создал человека, чтобы тот имел блаженство. И установил заповеди, среди которых: "Чти отца и мать". Но редко кто дочитывает ее далее: "… да благо тебе будет и долгоденствие на Земле". Господь, зная, что не всегда дети бывают благодарны своим родителям, установил, как бы обязал исполнять эту заповедь — чти отца и мать. За что? За то, что они явились твоими родителями. За то, что они продолжают человеческий род. За то, что недоспали ночей, что отдавали все последнее. Чти означает безусловно уважай, что бы ни происходило в вашей жизни, поминай, молись за них. Благоразумны те дети, которые не противятся родителям. Они являются наследниками не только имени своего отца, но благоденствия своего рода, данного их предкам Самим Господом».

ЗАЧЕМ НАМ ПОСТ?

«Что такое пост? Это два дерева, которые были посажены в раю, но их корни дошли и до земли. Они укоренились в земле и в человеческом сердце. Приходит время – и плоть возвращается в землю, она приобретает первозданный свой образ. В посте мы учимся воздержанию. Не вкушай запретного, имей глубокую веру к послушанию. Когда человек слушается, он приобретает первообраз Адама. Но первородный грех остается и растлевает человеческую природу. Второе дерево – это молитва, которая дает человеку силу. Человек, который постится, избегает болезней. Потому что когда человек начинает загружать свой желудок разного рода зараженными химикатами продуктами, происходят и кровоизлияния, и инфаркты, и рак. Какие только мы через пищу приобретаем страдания! И только человек, который питается не хлебом единым, а и через молитву, избегает многих проблем. Если человек насобирал собрал сокровища здесь, на земле, их могут забрать воры, воины, природные стихии. Но Господь сказал: "Собирайте сокровища на небе". Придет время – и ты получишь награду от Бога". КРЕСТ "Чем больше храмов, тем больше культуры. Чем больше крестов небу – тем больше мира и понимания в душах". "Крест – это символ нашего спасения, под ним собираются люди, охраняемые Божией благодатью, и имеют возможность молиться».

КОЛОКОЛ

«По преданию, святитель Амвросий Медиоланский, живший в IV веке нашей эры, увидел дивный сон: идет он по полю, устланному цветами, и видит колокольчики, которые наклоняются и издают чарующие звуки. Проснувшись, Амвросий повелел мастерам сделать колокол в форме цветка, прикрепить к нему "язык" и стал звонить. Колокольный звон призывает людей к молитве, напоминает нам о главном: о божественной любви и божественном милосердии, что человек должен встретиться со своим Создателем».

НЕ НАДО МСТИТЬ, НАДО ЗАБЫТЬ

«Поступки на эмоциях могут иметь самый ужасный исход. Лучше пустите все на волю Божью. Поверьте, предатели, слуги дьявола заслуживают того, чтобы на них не обращали внимания, насколько это возможно! Смотрите, вы нанесете ответный удар – и окажется, что вы его убили. Это значит, что вы взяли все его грехи на себя. Те, которые он сделал, вы еще и умножили. Кто дал право? Господь попустил. За все благодарите. Вырабатывайте смирение. Посмотрите фильм "Монах и бес". Там несчастному главному герою, в которого вселился бес, говорят: "Ты вор!". Он смиренно отвечает: "Да". "Ты бандит!" – "Да". И посмотрите конечный результат: он привел беса к покаянию, хоть это практически невозможно! Горе еще более тому человеку, который будет мстить. Помним: какою мерою меряете, такою меряют и вам. Не надо мстить, надо забыть. Вспомните "Отче Наш": "И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим».

СЕРДЦЕ – БОГУ

«Господь не навязывается нам законами. Он не требует подписей или клятв. Он сказал: "Сыне, дай мне сердце свое". Почему сердце? Потому что из него исходят и добрые, и плохие мысли. Если человек отдает сердце Богу, там поселяется Господь, в Троице прославляемый. И из такого сердца уже не может исходить неправда, зависть, сребролюбие, которое еще называют служением мамоне или греху. Из сердца, отданного Богу, очищаемого ежедневно молитвой и покаянием, исходит действительно одна любовь. Без Христа и покаяния мы имеем сердце, искаженное грехом. В такое сердце удобно складывать и копить гнев, обиду, проклятия. Когда же несем покаяние в исповеди, Христос приходит и очищает его, нашими слезами утирает Своей благодатью наше сердце. "Только в Боге упокоится душа моя", – говорит 61-й псалом Давида. После покаяния Господь убеливает нашу жизнь. "Если покаетесь, убелю вас, будете паче снега, будете белее виссона". Знаете что такое виссон? Ткань, от белизны которой режет глаза! Все в жизни по промыслу Божиему, и все наставлено так, чтобы человек имел спасение, если не будет противиться. Если сменит гордыню смирением, принятием и благодарностью, а желание управлять жизнью заменит упованием на Господа».