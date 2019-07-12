Наместник Киево-Печерской лавры – о ПЦУ: Это не Церковь, а политическое сборище

Это не Церковь (Православная Церковь Украины, - ред.), а политическое сборище, которое создано прежней властью при поддержке Стамбула. Есть только одна Церковь — Христова.

Об этом сказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в интервью газете «Сегодня».

«…Нет никакой украинской, российской, белорусской или какой-либо другой Церкви. Наша Церковь именовалась Русской Православной Церковью с 1054 года (со времен Киевской Руси, — авт.). Сегодня это Украинская Православная Церковь. В связи с тем, что разделились страны бывшего Советского союза, наша Церковь названа по территории, на которой она находится. Но в первую очередь она — Христова.

Сегодня мы слышим заявления Филарета, что он вышел из ПЦУ, так как это не автокефальная Церковь, а экзархат Стамбула. Это так. Но он поддерживает самого себя в том, что совершил церковный раскол. А это не благодатное дело, не Христово.

Жаль, что Украина находится в объятьях дьявола и много умирает людей некрещеных, невенчанных, поскольку не ведают истины Христовой и находятся в заблуждении. Но зло само себя поедает, и съест себя до основания», - сказал владыка Павел.

Наместник Киево-Печерской лавры напомнил, что «епископы назначенные Филаретом — неканоничны. Среди них есть двое наших чудаков, которые запрещены нашей Церковью в священнодействии (митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон, — авт.). Я их не могу назвать иначе. Какой здравомыслящий человек будет клеветать на свою Мать-Церковь? Как бы ни складывались обстоятельства, от Церкви не отворачиваются. Она Христова, она утверждена кровью Христовой и родила нас всех. Ее злословить может только человек, потерявший здравый смысл, отпавший от Церкви».

Митрополит Павел предположил, вернутся ли в УПЦ архиереи, которые ранее перешли в ПЦУ.

«Вряд ли Александр Драбинко это сделает (покается, - ред.). Возможно, это сделает Симеон. В одном из интервью он сказал, что наша Церковь, УПЦ, канонична и законна и имеет все права, чтобы бороться. Но пути Господни неисповедимы. Все-таки они получили свой сан и благодать от Духа Святого когда-то в канонической Церкви. Наш Блаженнейший Митрополит Онуфрий очень любит и одного, и второго, и ждет возвращения блудных сыновей», - подчеркнул владыка.

Также владыка Павел предположил, какой будет судьба ПЦУ в перспективе 10 лет.

«Перспектива одна. Все эти ответвления уйдут, подобно липкивщине (последователи Василия Липковского, создавшего в 1920-е годы непризнанную Украинскую автокефальную православную Церковь, — Авт.). Сейчас очень много ересей. Они как плевелы, которые растут среди полезных культур и портят их. Эти ереси пагубно действуют на человека, уводят его от истины и ранят его душу. Христос предупреждал, что после его вознесения будет множество лжепророков, даже лжехристы», - подчеркнул он.