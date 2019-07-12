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Экстрадиция Фирташа: австрийское МИД изучает национальные интересы

12.07.2019 / 14:21
Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи США украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, в частности, анализирует, соответствует ли экстрадиция олигарха национальным интересам.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство юстиции Австрии.

Отмечается, что вопрос экстрадиции Фирташа сейчас находится в МИД, которое сформирует Минюсту свою официальную позицию.

"Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД", - говорится в сообщении.

В то же время в австрийском МИД не ответили на запрос DW о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Соединенными Штатами.

Напомним: Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюсту США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.

Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Источник

Австрия, Фирташ, Экстрадиция
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