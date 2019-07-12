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Три социологических центра проведут Национальный экзит-пол на выборах

12.07.2019 / 14:52
На досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года, фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС проведут Национальный экзит-пол 2019 на выходе с избирательных участков.

Об этом на пресс-конференции сказала Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы».

Бекешкина сообщила, что первые результаты будут обнародованы в 20:00 по состоянию на 18:00, а окончательные данные организаторы назовут в 22:00 на пресс-конференции в Киеве.

"И приблизительно через неделю у нас будет еще пресс-конференция, где мы покажем социальную демографию, какие демографические группы голосовали за какие партии", - сказала она.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в свою очередь сообщил, что организаторы проведут опрос на 300 участках в Украине. По его словам, кроме теоретической ошибки, которая составляет 1,3%, возможны и другие факторы влияния на результат экзит-пола.

"Опыт показывает, что ошибка будет от 2,5% для лидеров, в данном случае "Слуги народа", и от 0,5% до 1% для других партий", - сказал он.

Отметим, фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС проводили Национальный экзит-пол во время первого и второго тура президентских выборов в Украине. По данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский 21 апреля получил 73,0% голосов, Петр Порошенко - 25,5% (по официальным данным 73,22% и 24,45% соответственно).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.

Источник 

выборы, экзит-пол
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