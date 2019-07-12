Владимир-Волынский митрополит УПЦ: Христианин не может поддерживать кандидатов, которые пренебрегают Божьими заповедями

Настоящий христианин не может поддерживать кандидатов и политические силы, которые пренебрегают Божьими заповедями и евангельской наукой.

Об этом напомнил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Украинской Православной Церкви Владимир в своем Обращении к верующим в связи с предстоящими выборами в Украине, сообщает Центр информации УПЦ.

«Прежде всего, призываю вас исполнить свой гражданский долг перед Отечеством и принять участие в выборах. Всем нам нужно самостоятельно определиться со своими индивидуальными симпатиями и отдать голос за будущих парламентариев, ведь выборы народных депутатов Украины - это способ формирования единого законодательного органа - Верховной Рады Украины», - призвал архиерей православных украинцев.

Он отметил, что при выборе кандидата верующие должны руководствоваться его отношением к Церкви.

«Выбирая ту или иную политическую силу, того или иного кандидата, нам следует не только прислушиваться к политическим лозунгам, которые громко звучат в политической рекламе, но, прежде всего как верные чада канонической Украинской Православной Церкви обязаны основывать свой выбор на том, как относятся претенденты на власть к нашей Матери-Церкви», - говорится в Обращении.

Митрополит Владимир также призвал православных в эти дни «искать тех, кто пытается реализовать в жизни волю Божию» и усилить молитвы за будущее Украины.

Как сообщалось, внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля.