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Митрополит Антоний: Страх перед коронавирусом не должен омрачать пасхальной радости

19.04.2020 / 18:36
Митрополит Антоний: Страх перед коронавирусом не должен омрачать пасхальной радости
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний: Бог - не в шуме, а в тихой пасхальной радости

Бог присутствует не в чрезмерном веселье, а в тихой пасхальной радости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний после пасхальной литургии в Николаевской храме Киево-Печерской лавры.

«Желаю всем тихой пасхальной радости. Мы можем радоваться, как всегда, но Бог присутствует не в шуме, не в чрезмерном веселье, а именно в тихой, скромной радости. Желаю, чтобы эта радость и пасхальная молитва нас никогда не оставляла», - сказал он.

Владыка подчеркнул, что Светлый праздник приходит во все времена, и никакой карантин не может препятствовать тому, чтобы православные встречали Пасху.

«Невзирая ни на что, Пасха приходит, чтобы дать жизнь будущему. В прошлом году мы не могли даже и помышлять, что будем так праздновать, что многие православные христиане вынуждены будут остаться в светлый праздник Пасхи дома. Желаю, чтобы Бог милостивый всегда присутствовал в нашей жизни и никогда не покидал наше сердце. Чтобы пасхальная радость всегда пробивалась через тяжесть человеческих невзгод, переживаний и страданий, эпидемий и ненужных человеческих страхов», - сказал владыка Антоний.

Митрополит также отметил, что страх перед коронавирусом не должен омрачать пасхальной радости.

«Бог воскрес, чтобы даровать жизнь будущую, и вера христианская необходима только для того, чтобы подготовить нас к жизни будущего века. После Воскресения Христова нет смерти, и это значит, что никакой страх человеческий перед эпидемиями и другими невзгодами не может омрачить наше внутреннее ощущение присутствия в нашем сердце воскресшего Христа Спасителя», - сказал митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
Пасха, УПЦ, Митрополит Антоний
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