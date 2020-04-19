Войти | Зарегистрироваться
19:39

воскресенье,
19 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Ректор Киевской духовной академии призвал семинаристов на карантине молиться и учиться

19.04.2020 / 19:01
Ректор КДАиС призвал студентов молиться и учиться

Во время карантина семинаристы должны продолжать саморазвитие и с пользой проводить свой досуг.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской духовной академии и семинарии, об этом сказал ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр в своем пасхальном приветствии.

«Не забывайте, что все Вы наши воспитанники, все Вы студенты древней и славной духовной школы. Мы за Вас переживаем и постоянно молимся. Прошу Ваших молитв и за всех нас. Несмотря на сложившиеся условия продолжайте развиваться, читайте, изучайте. Не оставляйте науку. Сейчас у Вас есть все условия для того, чтобы узнавать что-то новое и проводить с пользой Ваш досуг», – сказал ректор КДАиС.

Обращаясь к преподавателям и сотрудникам, ректор выразил сожаление, что в эти сложные времена нет возможности лично поздравить друг друга с праздником Пасхи.

«Мы, к сожалению, не можем разделить радость Воскресения Христова вокруг Единой Чаши Христовой за общим богослужением. Не наслаждаемся прекрасными голосами в церковных песнопениях наших академических хоров. Не встречаемся с Вами в аудиториях и не видимся вообще... Я искренне молюсь и надеюсь, что уже совсем скоро мы с Вами снова увидимся в добром здравии, а радость нашей встречи будет невыразимой», – отметил епископ Сильвестр.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, КДАиС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 апреля
18 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.