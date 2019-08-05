В КДАиС 34 студента поступили в академию и 57 – в семинарию

В Киевских духовных школах под председательством ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра состоялось заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги вступительной кампании.

Владыка ректор сообщил, что по результатам вступительных экзаменов, 34 абитуриента зачислены на дневное отделение Киевской духовной академии (магистратура) и 57 - в Киевскую духовную семинарию. На заочное отделение Киевской духовной академии (магистратура) зачислены 59 абитуриентов, а в семинарию - 57, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДА.

Проректор КДА по научно-богословской работе профессор В. Бурега проинформировал о датах и ​​тематике ежегодной Международной научно-богословской конференции, которая в этом году будет посвящена 200-летию со дня открытия Киевской духовной академии в 1819 году и 30-летию со дня возрождения Киевских духовных школ в 1989 году.

После заседания на площади перед административным корпусом Академии проректор по воспитательной работе епископ Згуровский Амвросий объявил абитуриентам результаты вступительных экзаменов.