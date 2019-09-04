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Профессор Киевской духовной академии рассказал, как не попасть в секту

04.09.2019 / 11:21
Профессор Киевской духовной академии рассказал, как не попасть в секту
Виктор Чернышев / Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Если человек откликнулся на какие-то их предложения, начинается следующий этап - «бомбардировка "любовью"»

Заманивать в секту могут при помощи самых разнообразных уловок — приглашения на бесплатные курсы английского языка, курсы личностного роста, кулинарии, изучения Библии.

Об этом сказал профессор Киевской духовной академии, известный сектовед Виктор Чернышев в «молодежке», которая проходит по воскресеньям в Киево-Печерской Лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

Он объяснил, какие существуют этапы «затягивания» человека в секту и почему важно помочь ему остановиться на первых порах.

«Как разнообразны приманки для рыб, так и секты заманивают самыми различными способами. Иногда это предложение бесплатных курсов английского языка, иногда предложение курсов личностного роста, обучение кулинарии или изучения Библии. Заманивать могут любыми уловками», — отметил он.

По его словам, сначала адепты секты «цепляют наживку», потом человека начинают «прикармливать». «Человек начинает интересоваться, до конца не разобравшись, куда он попадает. Поскольку нельзя оказать влияние на человека без его согласия, начинают использовать обман. На этом этапе самое главное для адептов секты — затянуть человека на свою территорию, и тогда им будет проще работать с ним дальше», — отметил Виктор Чернышев.

Если человек откликнулся на какие-то их предложения, начинается следующий этап — «бомбардировка "любовью"». После этого «обычно следует принятие ценностей секты, в которую человеку угораздило попасть». «Руководители секты начинают контролировать эмоции человека, пытаются для контроля за ним вменить ему даже чувство вины, контролируют его язык, поведение, а в конце концов устанавливают контроль над сознанием. Человек теряет личность и как бы становится своей тенью», — сказал профессор КДА.

«Поэтому, — подчеркнул сектовед, — очень важно остановить себя или своего знакомого на первых этапах, когда человека только пытаются заманить в секту, потому что когда начинается шантаж, запугивания, когда над человеком установлен контроль, очень сложно его вытащить из секты. С таким человеком становится невозможно общаться, он перестает слышать других, не воспринимает критику, не слышит доводы и предостережения тех, кто о нем реально беспокоится. Такой человек полностью попадает в лапы секты, что неминуемо ведет к трагическим последствиям».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, КДАиС
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