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Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу

23.11.2021 / 18:20
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Пусть Господь молитвами священномученика Михаила помогает выстраивать свою жизнь по Священным Законам

Человек, который свою земную жизнь строит на заповедях Святого Бога, сам становится святым.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в день прославления священномученика Михаила Подъельского.

«Теми плодами, которые нужно приносить Богу, есть благочестие и святость земной жизни. Одним из таких замечательных церковных плодов является прославленный священномученик Михаил. За свою жизнь по заповедям Божьим, за то, что он преданно служил Богу, люди забрали у него телесную жизнь, но Бог подарил ему жизнь вечную», – отметил архипастырь.

По словам Блаженнейшего, конечно, священномученик Михаил Подъельский, пресвитер Зазимский, не единственный святой, просиявший в то время на этой земле. Но Господь Своим Промыслом явил его в пример того, «как нужно жить и служить Богу».

«Пусть Господь молитвами священномученика Михаила помогает выстраивать свою жизнь по Священным Законам, которые Господь подарил нам, чтобы правильно жили, чтобы конец нашей земной жизни был началом жизни вечной», – пожелал Предстоятель.

Подытоживая сказанное, Митрополит Онуфрий подчеркнул: «Если будем любить Бога прежде всего, будем любить друг друга, будем прощать друг друга, будем милосердны друг к другу, будем помогать друг другу, то будем шагать по тому пути, по которому Господь научил идти и на котором Он дает благословение. И это благословение делает человека сильным во время его земного странствия».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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