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У Кремлі заявили, що відправка в Україну військових радників призведе до загострення ситуації

23.11.2021 / 17:28
У Кремлі заявили, що відправка в Україну військових радників і додаткової зброї, яку розглядають у США, призведе до подальшого загострення ситуації.

Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Відправку в Україну військових радників і озброєнь не треба відкидати (його попросили прокоментувати інформацію про те, що Адміністрація президента США не відкидає можливість цього – ред.), тому що це має місце. Туди прибувають військові радники, туди надходять системи озброєнь не лише зі Сполучених Штатів, але й інших країн НАТО. Усе це, звичайно ж, веде до подальшого нагнітання», — наголосив він.

Представник Кремля запевняє, що «Росія не збирається ні на кого нападати».

«Росія не виношує жодних агресивних планів, і абсолютно неправильно заявляти про зворотне. І абсолютно неправильно будь-які переміщення Збройних сил РФ по території нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так», — додав Пєсков.

Водночас речник Путіна заявив, що у Кремлі «глибоко стурбовані саме провокаційними діями з боку українських Збройних сил на лінії зіткнення та підготовкою до можливої спроби силового вирішення проблеми Донбасу».

«Найкращою гарантією безпеки, звичайно, є реалізація Мінських домовленостей, тому що відсутність прогресу в їх реалізації є суттєвим подразником і тригером, що веде до підвищення рівня напруженості загалом у Європі — це очевидний факт. Ідеться про тему для субстантивних переговорів, і все це має всіма країнами обговорюватися у прямому діалозі», — зазначив він.

Також Пєсков, відповідаючи на запитання, чи може Москва гарантувати, що бойовики на Донбасі не активізують бойові дії, сказав, що «досі самопроголошені республіки ніяк не провокували ситуацію».

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що 22 листопада бойовики почали масштабні командно-штабні навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів «силових структур» і окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників та додаткового озброєння в Україну через загрозу наступу Росії.

Песков
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