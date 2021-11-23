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Нардеп от Слуги народа попался на нарушении ПДД

23.11.2021 / 17:02
Патрульные полицейские остановили за нарушение ПДД в Харькове автомобиль Porsche Panamera, за рулем которого находился народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий.

Как пишет Слово и Дело, фото и видео, на котором адвокат нардепа знакомится с административными материалами, выложил в Facebook депутат Харьковского облсовета Анатолий Козловский.

Известно, что нардепа остановили на одной из улиц Харькова за нарушение правил дорожного движения. Он ехал ехал на выездное заседание парламентского комитета, где, в частности, рассматривали безопасность дорожного движения.

Напомним, ранее в Киевской области произошло очередное ДТП с участием нардепа от «Слуги народа». Автомобиль Алексея Ковалева не разминулся с грузовиком. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Козловский, Слуга народа, Куницкий
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