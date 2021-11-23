Нардеп от Слуги народа попался на нарушении ПДД

Как пишет Слово и Дело, фото и видео, на котором адвокат нардепа знакомится с административными материалами, выложил в Facebook депутат Харьковского облсовета Анатолий Козловский.

Известно, что нардепа остановили на одной из улиц Харькова за нарушение правил дорожного движения. Он ехал ехал на выездное заседание парламентского комитета, где, в частности, рассматривали безопасность дорожного движения.

Напомним, ранее в Киевской области произошло очередное ДТП с участием нардепа от «Слуги народа». Автомобиль Алексея Ковалева не разминулся с грузовиком. К счастью, никто серьезно не пострадал.