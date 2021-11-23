Войти | Зарегистрироваться
18:30

вторник,
23 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году

23.11.2021 / 16:55
На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году
Источник: Центр информации УПЦ
Решение о канонизации священника Михаила Подъельского Священный Синод УПЦ принял 17 августа 2021 года

На Киевщине в Борисполе состоялось прославление в лике святых священника Михаила Подъельского, расстрелянного НКВД за исповедание веры.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ, Божественную литургию и канонизацию священномученика в Свято-Покровском кафедральном соборе совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

По традиции было оглашено решение Священного Синода УПЦ по установлению почитания святого и зачитано его житие.

Затем новопрославленному святому спели тропарь, кондак и величание.
 
Как сообщалось ранее, решение о канонизации священника Михаила Подъельского Священный Синод УПЦ принял 17 августа 2021 года.
 
*** Священник Михаил Подъельский родился 21 мая 1878 года в городе Нежин Черниговской губернии в семье диакона. Сначала проходил служение в Черниговской епархии в качестве диакона. В 1925 году был посвящен в сан иерея и направлен в Прилукское благочиние.
 
В 1930 году впервые задержан Прилукским НКВД. После освобождения вынужден перевестись в село Зазимье Броварского района. Несмотря на давление местной советской власти на новом месте служения активно продолжал выполнять свои пастырские обязанности, отказывался закрывать церковь, совершал для местных жителей церковные обряды и таинства.
 
19 ноября 1937 года был выписан ордер на арест отца Михаила по обвинению в «антисоветской агитации». Согласно протоколам, на допросе отец Михаил вел себя спокойно, отрицая все выдвинутые обвинения. Тройка при Киевском облуправлении НКВД 20 ноября присудила к расстрелу с конфискацией имущества.
 
27 ноября ровно в 24.00 приговор привели в действие. Об этом свидетельствует акт расстрела. Тело, как и большинство других расстрелянных, отвезли в Быковнянский лес.

Источник: Inpress.ua
упц, канонизация, бориспольская епархия, новомученик
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.