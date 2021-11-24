На Волыни на кинофоруме УПЦ показали фильмы, снятые православной молодежью

На VI Молодежном кинофоруме Волынской епархии УПЦ участники молодежных групп при храмах презентовали свои короткометражные фильмы на социальную или духовную тематику.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, кинофорум прошел по благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила в гостиничном комплексе в селе Струмовка Луцкого района.

Глава Молодежного отдела епархии архимандрит Илья (Вишневский) отметил, что молодежь активно принимает участие в мероприятии, с ними приятно снова собраться и пообщаться.

Среди участников Кинофорума были студенты Волынской духовной семинарии, молодежки «Ставрос» при Свято-Иоанно-Богословском храме, «Хризолит» при Свято-Сретенском храме, «Amolavita» при храме Святого великомученика Димитрия Солунского, «Приди и увидь» из Свято-Андреевского храма, а также «Дорога домой» и «Лови момент».

Фильмы оценивали профессиональное жури, члены которого высказали свои замечания и пожелания молодым режиссерам, актерам и операторам. После просмотров участники кинофорума и священники-духовники молодежек пообщались в неформальной обстановке.